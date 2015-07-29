13 мільйонів швейцарських франків арештовані на рахунках судді Вищого госпсуду

Держфінмоніторингом України спільно з Фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, що зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми грошових коштів сумнівного походження, пише Урядовий портал.

Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими в банківській установі в Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина. У часи президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного з заступників Голови Вищого господарського суду України.

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Про це повідомила в середу, 29 липня, прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

По одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, Фінансової розвідки та Прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням м. Вадуц, зазначені активи були арештовані

Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн. швейцарських франків.

Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком у латвійському банку, з якого надходили основні грошові потоки.

Зараз Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з Фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках.

Здійснюються відповідні заходи щодо ідентифікації компаній та їх бенефіціарних власників, які зараховували кошти на рахунки зазначених нерезидентів.

Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України і Фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передані в Генеральну прокуратуру України для вчинення відповідних процесуальних дій.