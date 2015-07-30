Москаль пропонує відновити кримінальну відповідальність за контрабанду

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Москаля.

"Портнов і Калетник декриміналізували контрабанду в часи Януковича з однією метою – щоб очолити її. Адміністративна відповідальність тільки стимулює незаконне переправлення товарів через кордон, Україна фактично годує транснаціональні злочині угруповання, які організувалися довкола цього прибуткового "бізнесу", - заявив Москаль.

За його даними, в сусідній з Україною Румунії кримінальна відповідальність настає за контрабанду лише однієї пачки сигарет через зелений кордон, в Угорщині – за контрабанду сигарет вартістю понад 100 тис. форинтів (стільки коштує приблизно 15 блоків сигарет), а в Словаччині – за більш як 8 блоків сигарет.

"Зате в Україні за незаконне переміщення через кордон товарів, у тому числі підакцизних, передбачена лише адміністративна відповідальність. Наведу такий приклад – на Закарпатті в Тячівському районі (що межує з Румунією) є контрабандист, що 163 рази притягувався до адмінвідповідальності за сигаретну контрабанду. Цей факт – відверта насмішка над безпорадністю держави", - наголосив Москаль.

Він заявив, що особисто підготує законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів і попросить кількох депутатів із різних фракцій зареєструвати його у Верховній Раді.

За словами Москаля, він пропонуватиме за контрабанду через зелений кордон (у тому числі з допомогою транспортних, технічних засобів чи літальних апаратів), незалежно від кількості сигарет, ввести кримінальну відповідальність із конфіскацією особистого майна. За контрабанду через контрольно-пропускні пункти до 20 блоків сигарет - адміністративну відповідальність, більше 20 блоків – кримінальну відповідальність із конфіскацією всього особистого майна.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні було скасовано кримінальну відповідальність за такий вид злочину, як товарна контрабанда, але зросли фінансові санкції. Так, за контрабанду замість кримінальної відповідальності були встановлені великі фінансові санкції - штраф у розмірі 100% від вартості виявленого контрабандного товару з його конфіскацією, а також з конфіскацією товарів і транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для перевезення. За повторне протягом року вчинення одним і тим же особою аналогічного порушення розмір штрафу теж подвоюється (200% вартості контрабандних товарів).