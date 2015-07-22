Москаль назвав основного постачальника сигарет для контрабанди з України

Про це на своєму сайті написав губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль.

"Результати обшуків узагальнюються й будуть повідомлені додатково, однак уже можна сказати, що основним поставником сигарет, які потім нелегально переправлялися за кордон, була Львівська тютюнова фабрика", - йдеться у його повідомленні.

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Частина вилучених сигарет - білоруські, і це вказує на той факт, що в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю є “вікна” для контрабандистів, вважає Москаль.

Він додав, що для посилення боротьби з контрабандою через зелений кордон уздовж Закарпаття на всіх чотирьох перевалах, які ведуть в область, виставлені пости з працівників митниці, прикордонної служби, МВС, СБУ та фіскальної служби.

"Пости не допускатимуть завезення на Закарпаття великооптових партій сигарет (у тому числі без акцизних марок) та контрафактних спиртних напоїв, а із Закарпаття – вивезення лісу-кругляку", — повідомив керівник області.

Раніше УНІАН повідомляв, що саме контрабанда сигарет вважається основною причиною конфлікту у Мукачевому між Правим сектором та оточенням депутата Ради Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Нагадаємо, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.