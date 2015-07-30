Порошенко дозволив не враховувати зарплату учасників АТО при нарахуванні субсидій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 липня ухвалила цей закон. За нього проголосували 242 народних депутати із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

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Зігдно зі змінами, стаття 32 Закону "Про житлово-комунальні послуги" доповнюється положенням про те, що при нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні АТО, та/або членам сімей, які звертаються щодо призначення житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у сукупному доході не враховуються:

1) отримані ними в період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове утримання та інші виплати і види соціальної допомоги, які здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим працівникам створених відповідно до закону військових формувань;

2) отримана ними в період і/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру і джерела походження.

Порядок призначення та надання житлових субсидій встановлюється Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня вступу його в силу.