Гройсман прогнозує, що зміни до Конституції депутати можуть прийняти на початку вересня

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Володимир Гройсман зазначив: "Конституційний суд визнав законопроект "Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади» таким, що відповідає вимогам Основного Закону". "Судді ретельно розглянули кожен пункт проекту змін і визнали їх правочинність. Таким чином, законопроект буде повернуто до Верховної Ради для прийняття остаточного рішення", - зауважив спікер парламенту.

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"Я ще раз хочу подякувати Робочій групі, яка працювала над цим документом, Венеціанській комісії, народним депутатам і сподіваюсь, що вже на початку вересня ми зможемо винести законопроект на голосування до сесійної зали", - написав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Сьогодні, 31 липня, КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальній цілісності України.