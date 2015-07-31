Гройсман прогнозує, що зміни до Конституції депутати можуть прийняти на початку вересня
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман сподівається, що "вже на початку вересня" будуть проголосовані зміни до Конституції щодо децентралізації влади.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Володимир Гройсман зазначив: "Конституційний суд визнав законопроект "Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади» таким, що відповідає вимогам Основного Закону". "Судді ретельно розглянули кожен пункт проекту змін і визнали їх правочинність. Таким чином, законопроект буде повернуто до Верховної Ради для прийняття остаточного рішення", - зауважив спікер парламенту.
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"Я ще раз хочу подякувати Робочій групі, яка працювала над цим документом, Венеціанській комісії, народним депутатам і сподіваюсь, що вже на початку вересня ми зможемо винести законопроект на голосування до сесійної зали", - написав Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції.
Сьогодні, 31 липня, КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальній цілісності України.