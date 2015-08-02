Порошенко присвоїв нове звання командувачу десантних військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з нагоди відзначення Дня Високомобільних десантних військ у Слов’янську.

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"Я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу звання генерал-майор", - сказав він.

Як раніше сьогодні повідомляв Порошенко, 387 десантників не повернулися з бойових завдань.

Президент також повідомив, що за мужність і героїзм 1089 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами, шість військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою – Зіркою Героя України.