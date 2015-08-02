Порошенко присвоїв нове звання командувачу десантних військ
15:39, 02 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майор командувачу високомобільних десантних військ полковнику Михайлу Забродському.
Порошенко присвоїв йому звання генерал-майора / twitter.com/poroshenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з нагоди відзначення Дня Високомобільних десантних військ у Слов’янську.
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"Я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу звання генерал-майор", - сказав він.
Як раніше сьогодні повідомляв Порошенко, 387 десантників не повернулися з бойових завдань.
Президент також повідомив, що за мужність і героїзм 1089 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами, шість військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою – Зіркою Героя України.
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