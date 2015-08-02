За час АТО у боях загинули понад 300 десантників - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з нагоди відзначення Дня Високомобільних десантних військ у Слов’янську.

“387 десантників не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російсько-терористичним агресором. Вічна їм пам’ять і слава. Своє життя вони поклали за святу українську землю, за світле та мирне майбутнє кожного українця», - сказав він.

Порошенко також повідомив, що за мужність і героїзм 1089 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами, шість військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою – Зіркою Героя України.

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За його словами, керівництво держави, Збройних Сил, волонтерські організації та увесь український народ докладають максимум зусиль для оснащення десантних підрозділів сучасним озброєнням та забезпечення необхідним майном.

Порошенко зазначив, що лише за останній рік на озброєння Високомобільних десантних військ надійшли десятки нових бронетранспортерів БТР-3Е, БТР-4Е, легкобраньованих автомобілів КРАЗ “Спартан”, протитанкові ракетні комплекси “Стугна”, сучасна стрілецька зброя, а також зростає вогнева міць українського десанту за рахунок введення до складу військових частин танкових підрозділів, на оснащенні яких потужна і маневрена зброя – танки Т-80.