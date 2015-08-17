Путін: Україна разом із Росією будуватиме своє майбутнє

Таку думку він висловив на зустрічі з представниками національних громадських об'єднань Криму, повідомляє РИА Новости.

"Упевнений, що незважаючи на всі складнощі сьогоднішнього періоду, ситуація на Україні все ж таки виправиться, і Україна буде розвиватися, розвиватися позитивно", - підкреслив президент РФ.

"Україна встане на ноги і буде розвиватися позитивно, разом із Росією будувати своє майбутнє", — заявив він.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам новітнє озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.