У Росії можуть заблокувати "Вікіпедію"

Роскомнагляд може заблокувати "Вікіпедію", якщо вона не видалить інформацію про приготування наркотику, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.

До Роскомнадзору надійшло рішення Черноярського районного суду Астраханській області від 25 червня 2015 року про заборону поширення на території Росії інформації про способи приготування нарковмісної речовини, розміщеної на сторінці російськомовної версії інтернет-ресурсу "Вікіпедія". Відповідне повідомлення встановленим порядком направлено на адресу адміністрації ресурсу.

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"У разі невиконання рішення суду Роскомнагляд у відповідності з Федеральним законом від 27.07.2006 № 149-ФЗ буде змушений направити інформацію про цю сторінку операторам зв'язку (через механізм Реєстру протиправної інформації) для блокування на всій території РФ. При цьому, оскільки за рішенням адміністраторів "Вікіпедії" інтернет-ресурс функціонує на основі протоколу HTTPS, що не допускає обмежень доступу до окремих сторінок, виявиться заблокованим весь ресурс", — йдеться в повідомленні Роскомнагляду.