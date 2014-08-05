Роскомнадзор може заблокувати Російську службу BBC

Лоскутов в опублікованому 31 липня інтерв'ю публічно закликав вийти на несанкціонований "Марш за федералізацію Сибіру", головне гасло якого «Досить годувати Москву!».

Співробітники Роскомнадзора направили керівництву Російської служби BBC лист про необхідність видалення запису з сайту через інформацію, що містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності або участі у масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого законом порядку. Проте редакція Російської служби BBC проігнорувала повідомлення. Про це «Известиям» розповіло джерело, близьке до Роскомнадзору.

"По-хорошому за такі публікації ми можемо миттєво заблокувати ресурс. Якщо йти цим шляхом, то ми можемо заблокувати сайт Російської служби BBC повністю на території нашої країни. Навіть не тільки можемо, а зобов'язані це зробити, тому що Роскомнадзору було наказано вимогою Генеральної прокуратури блокувати доступ до ресурсів і сайтів, що публікують інформацію такого характеру", - пояснив співрозмовник "Известий".

За його словами, в службу почали надходити заяви громадян з вимогою пояснити причини бездіяльності влади щодо закликів до безладів.

Джерело, близьке до Роскомнадзору, зазначило, що у зв'язку з цими вимогами 3 серпня керівництву російської служби BBC знову було надіслано попередження, яке також не було виконано. На даний момент Роскомнадзор розслідує факт невиконання редакцією своїх вимог.

Заступник голови відомства Максим Ксьонз підтвердив «Известиям» факт існування даних повідомлень, однак від подальших коментарів відмовився.

Нагадаємо, влада Росії наполегливо намагаються перешкодити проведенню маршу за федералізацію Сибіру.