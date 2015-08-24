Могеріні привітала Україну з Днем Незалежності і пообіцяла підтримку

Про це заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Катрін Рей, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

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"Сьогодні - День Незалежності України. Ми вітаємо український народ. Ми продовжуємо підтримувати територіальну цілісність України та зусилля, спрямовані на проведення реформ, які є кращим шляхом посилення Української держави, що стоїть перед викликами", - сказала Катрін Рей.

Вона нагадала, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком цього тижня для обговорення цих питань.

Відповідаючи на запитання щодо того, як українська сторона виконує зобов'язання, взяті в рамках Мінських домовленостей, Катрін Рей зазначила, що ЄС "повністю підтримує Мінські домовленості та їх виконання".

"Минулого тижня ми бачили ескалацію насилля (з боку терористів) і засудили його й закликали до виконання цих домовленостей у повному обсязі", - сказала речник.