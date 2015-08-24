Лукашенко радий розвитку дружніх відносин з Україною

Про це йдеться у привітанні Лукашенко президенту України Петру Порошенку, текст якого оприлюднено на сайті президента Білорусі.

Лукашенко висловив упевненість, що стратегічне партнерство між Білоруссю і Україною отримує нове наповнення завдяки поглибленню політичного діалогу.

"Велику роль у вибудовуванні взаємовигідного співробітництва відіграє Ваша особиста увага до розвитку всебічних зв'язків з Республікою Білорусь", - зазначив білоруський лідер.

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Лукашенко наголосив, що високо цінує дружні конструктивні стосунки з Порошенком і розраховує на продовження спільної роботи у вирішенні питань білорусько-українського порядку денного і актуальних міжнародних проблем.