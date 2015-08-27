Бойовики всю ніч поливали позиції сил АТО вогнем із "Градів" і мінометів

Незаконні збройні формування, всупереч домовленостям, застосовували озброєння калібру більше 100 міліметрів практично вздовж усієї лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Найбільша активність ворога була зафіксована поблизу Маріуполя. Так, наприкінці доби, зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли наші позиції у Старогнатівці, Новоселівці Другій, двічі у Чермалику. О 18 годині, використовуючи 152-міліметрову артилерію, найманці зі сторони Староласпи били по силах АТО у Прохорівці. Крім того, після 10 вечора під вогонь артилерії калібру 152 міліметри, потрапили наші підрозділи у селищах Орловське, Лебединське, Старогнатівка. А о 21.05 окупанти з «Градів» накривали українські позиції у Богданівці», - йдеться у повідомленні.

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Гаряче було і поблизу Донецька. Сили АТО в Мар’їнці бойовики декілька разів обстрілювали зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів.

«На Артемівському напрямку о 19.30 окупанти вели вогонь з танку по Троїцькому. А близько 21 години з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП обстріляли українські позиції у селищі Зайцеве», - повідомляє прес-центр.

Загалом, упродовж вчорашньої доби, бойовики 90 разів порушили режим припинення вогню. 14 разів вони застосовували артилерію, 31 – міномети, 5 – танки, один раз використали реактивні системи залпового вогню.

27 серпня з опівночі і до 6 ранку бойовики продовжили вогонь з артилерії по селищам Богданівка та Старогнатівка, що поблизу Маріуполя.