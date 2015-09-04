Порошенко схвалив проведення перших виборів в об'єднаних громадах 25 жовтня

Законом, який Верховна Рада ухвалила сьогодні, 4 вересня, вносяться зміни до статей 14, 24 Закону України «Про місцеві вибори», статей 7 та 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та викладено низку положень у розділі II «Перехідні положення».

Документом змінюється порядок утворення об’єднаних територіальних громад. Зокрема, об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.

Повноваження призначати перші вибори об’єднаної територіальної громади передано Центральній виборчій комісії.

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Також узгоджено у часі процедури об’єднання громад із виборчим процесом на чергових місцевих виборах, зокрема, забезпечивши проведення 25 жовтня 2015 року перших місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах, рішення про утворення яких та призначення в них перших місцевих виборів було прийняте після 14 серпня 2015 року або перші місцеві вибори у яких не були призначені.

Зазначені зміни забезпечують реалізацію права суміжних територіальних громад сіл, селищ, міст на добровільне об’єднання, отримання фінансової підтримки у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади незалежно від амбіцій різних політичних сил, які до прийняття цього Закону мали змогу блокувати об’єднання територіальних громад в обласних радах.