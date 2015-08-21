Глава Донеччини скасував власне розпорядження про децентралізацію в регіоні (документ)

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський скасував власні розпорядження, згідно з якими раніше були створені 6 об'єднаних територіальних громад в області.

Текст відповідного розпорядження губернатора № 409 оприлюднено на сайті Донецької ВГА. Читайте такожУ всіх районах неокупованого Донбасу можуть з'явитися військово-цивільні адміністрації Згідно з документом, втратили чинність розпорядження №№390-395 від 14 серпня 2015 року. Цими документами стверджувалося створення Черкаської селищної, Андріївської сільської, Краматорської міської, Очеретинської селищної, Жовтневої сільської, Краснолиманської міської об'єднаних територіальних громад. Нагадаємо, Жебрівський призначив перші місцеві вибори депутатів Краматорської міськради і Краматорського міського голови об'єднаної територіальної громади на 29 листопада 2015 року.

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