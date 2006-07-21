Олег Калашников зберігає депутатський мандат

Народний депутат України Олег КАЛАШНИКОВ, незважаючи на його виключення зі складу фракції Партії регіонів у парламенті і можливе виключення з партії, зберігає депутатський мандат.

Про це УНІАН повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Тарас ЧОРНОВІЛ.

«На сьогоднішній день юридична норма припускає, що позбавлення депутатського мандата відбувається відповідно до закону, а такого закону немає», - сказав депутат.

На питання, чи зверталася фракція до О.КАЛАШНИКОВА з пропозицією скласти депутатські повноваження, Т.ЧОРНОВІЛ відповів: «Наскільки я чув, О.КАЛАШНИКОВ зараз перебуває в лікарні, і звернення до нього з проханням написати заяву про складення повноважень не було. Він залишається позафракційним депутатом».