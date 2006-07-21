Ківалов навчає Ющенка правильно читати Конституцію

Народний депутат від фракції Партії регіонів, екс-голова Центральної виборчої комісії Сергій КІВАЛОВ стверджує, що Конституція України не передбачає невнесення Президентом на розгляд парламенту кандидатури прем’єр-міністра від коаліції.

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству УНІАН.

“Конституційна норма передбачає лише один спосіб дії Президента: внести до парламенту затверджену коаліцією кандидатуру прем’єр-міністра України не пізніше, ніж на п`ятнадцятий день після одержання відповідної пропозиції, i не передбачає інших способів - на кшталт відмови від внесення кандидатури прем’єр-міністра, подання кандидатури у строк, триваліший за п`ятнадцятиденний або висунення тих чи інших умов щодо подання кандидатури прем’єр-міністра у визначений Конституцією термін”, - зазначає С.КІВАЛОВ.

При цьому депутат також посилається на статтю 19 Конституції України, згідно з якою Президент України зобов`язаний діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

“У випадку недодержання Президентом свого конституційного обов`язку подати кандидатуру прем’єр-міністра України, визначену коаліцією депутатських фракцій згідно з вимогами Конституції i Регламенту, на розгляд i затвердження Верховної Ради протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання відповідної пропозиції, Верховна Рада України може розглянути i затвердити зазначену кандидатуру прем’єр-міністра України, i відповідне рішення буде важко заперечити”, - наголошує С.КІВАЛОВ.

Депутат підкреслює, що призначення прем’єр-міністра як юридична передумова для формування повного складу дієздатного уряду необхідне для належного функціонування Української держави, реалізації не лише конституційних повноважень Кабінету Мiнiстрiв України, а й, що надзвичайно важливо, - гарантованих Конституцією прав громадян.

С.КІВАЛОВ впевнений, що Президент України як гарант додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина подасть визначену антикризовою коаліцією депутатських фракцій кандидатуру прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на затвердження Верховною Радою України у встановлений Конституцією строк.

Представник Партії регіонів нагадує, що процедура призначення прем’єр-міністра України визначена статтями 83, 85, 106, 114 Конституції України, а також статтею 200 Регламенту Верховної Ради України.