Ющенко обіцяє накласти вето на закон про два тури виборів у Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє застосувати право вето на закон про два тури виборів Київського міського голови, у разі ухвалення такого закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на щоквартальній прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ця ідея пов’язана з виборчими технологіями, а не з намаганням удосконалити систему виборів.

Він переконаний, що запровадження другого туру ставить в нерівні умови інші міста України, і більше того, відкриває загрозу щодо перевиборів в цих містах.

«Це питання сумнівне, яке не приносить стабільність… Я накладу на цей закон вето, незалежно від того, хто за ним буде стояти – «Наша Україна», інша Україна».

Президент порадив авторам ідеї двотурових виборів ухвалити закон із 5-6 пунктів, де першим пунктом буде стояти те, що кандидат на посаду мера повинен мати зріст 172 см, другим пунктом, що він має народитися такого-то числа і такого-то року, а потім пункти про освіту, конфесію тощо.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня член президії політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликав демократичну коаліцію внести зміни до законодавства щодо проведення виборів мера Києва у два тури.

Разом з тим, Президент України В.ЮЩЕНКО висловився категорично проти проведення дострокових виборів мера Києва у два тури.

Він висловив переконання, що ідея проведення виборів міського голови столиці у два тури пов’язана з піар-технологіями, а не з бажанням зробити вибори демократичнішими і якіснішими.