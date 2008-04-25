БЮТ попередив Ющенка про сюрприз після свят

Після травневих свят Блок Юлії Тимошенко внесе на розгляд Верховної Ради України свій проект змін до Конституції, що передбачатиме парламентську форму правління в державі.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив один із лідерів БЮТ, віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Коментуючи вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо наявності у однієї з політичних сил свого варіанту конституційних змін, О.ТУРЧИНОВ сказав, що такі зміни розробляє БЮТ.

«Ми не чекаємо, що хтось за нас буде розробляти Конституцію, і тому утворили робочу групу», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ пообіцяв, що вже після травневих свят, після того як парламент відновить свою роботу, БЮТ публічно представить свій проект змін до Основного Закону.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде там пропонуватись парламентська форма правління, він відповів: «Я сподіваюсь, що так».

При цьому О.ТУРЧИНОВ заперечив ведення представниками БЮТ переговорів з Партією регіонів. За його словами, недоцільно вести переговори з іншими політичними силами до офіційного внесення законопроекту на розгляд парламенту.