Усі поверхи ФДМУ заблоковані людьми у цивільному

Частина журналістів, зокрема, кореспондент і фотокор агентства УНІАН, не змогли потрапити на прес-конференцію відстороненої рішенням уряду від посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО через посилені заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на вході до будівлі Фонду державного майна України утворилась велика черга внаслідок посилених заходів безпеки при перевірці бажаючих потрапити до приміщення Фонду. В результаті на якомусь етапі в охорони закінчились перепустки на вхід.

У приміщенні Фонду усі поверхи заблоковані людьми у цивільному, які відмовляються від коментарів. За інформацією джерела, близького до ФДМУ, це працівники Управління державної охорони.