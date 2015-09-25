"Народний фронт" наполягає на скасуванні застави для корупціонерів - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Микола Величкович у четвер в ефірі каналу «112 Україна».

«Ми неодноразово на фракції обговорювали питання ліквідації застави для корупціонерів, і для нас це питання буде принциповим, щоб ми проголосували за таку норму», - сказав він.

Микола Величкович наголосив, що «не може людина, що взяла хабар, за якісь 10-20% того хабара вийти на волю до суду».

«Хабарник повинен сидіти під арештом до суду, аби він не міг впливати на процеси, свідків або не втік до процесу», - резюмував народний депутат.