Прем'єр-міністр: Японія не визнаватиме результатів псевдовиборів на Донбасі

У ході переговорів Глава держави подякував за масштабну фінансову допомогу, яку надає Японія для стабілізації економічної ситуації, реалізації реформ та важливих інфраструктурних проектів, повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що Петро Порошенко поінформував очільника японського Уряду про завершення Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжурядовим договором про надання близько 900 млн доларів кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції аерації, який був підписаний під час офіційного візиту до України Сіндзо Абе 6 червня 2015 року.

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"Українською стороною висловлено зацікавленість у залученні японського капіталу в економіку України у контексті підписаної на початку цього року ключової міждержавної Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій", - йдеться в повідомленні. Також були розглянуті питання зміцнення енергетичної безпеки України. Президент та Прем’єр надали високу оцінку розвитку співробітництва між Україною та Японією у подоланні наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Прем'єр-міністр Японії віддав належне зусиллям Президента України для мирного врегулювання і в цьому контексті зазначив, що альтернативи Мінським домовленостям немає. "Японія не визнаватиме результатів псевдовиборів, якщо вони відбудуться", - заявив Сіндзо Абе.

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Петро Порошенко та Сіндзо Абе також обговорили співпрацю України та країн G7 в контексті головування Японії в цій організації з 1 січня 2016 року. Сторони домовилися про візит Глави Української держави до Японії у наступному році.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко після переговорів в двосторонньому форматі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом заявив, що Україна отримала запевнення від ЄС у тому, що питання Сирії не може бути змішане з питанням про ситуацію з безпекою в нашій країні.