Лавров вважає, що бойовики не порушать Мінські домовленості проведенням псевдовиборів

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

«Зараз говорять, що якщо проведуть вибори в Донецьку і Луганську 18 жовтня і 1 листопада - це буде порушенням Мінських домовленостей. Але, по-перше, у Мінських домовленостях немає жодної дати виборів, в них є кілька положень, які давно грубо порушені українським урядом», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту до продовження і розширення санкцій проти РФ за рішення про проведення фейкових виборів на Донбасі 18 жовтня і 1 листопада.

Верховна Рада України ухвалила закон, що визначає правила проведення місцевих виборів 25 жовтня. У перехідних положеннях закону зазначено, що чергові вибори до органів місцевого самоврядування на окупованих територіях Криму, Севастополя, а також частини Донецької та Луганської областей не проводяться.

Україна неодноразово застерігала сепаратистів від проведення будь-яких виборів на окупованих територіях, називаючи це зривом Мінських домовленостей. Згідно з Мінськими угодами, вибори на цих територіях можуть відбутися тільки у відповідності з українським законодавством, після виведення іноземних військ і відновлення Україною контролю вздовж усього кордону.