У МЗС Польщі запевняють, що не видавали візу представнику окупаційного уряду Криму

Про це Радіо Польща повідомив прес-секретар польського МЗС Марцін Войцеховський.

«Дмитро Полонський не отримував візу в консульствах Республіки Польща», - цитує радіо слова Войцеховського.

Повідомляється також, що Войцеховський відмовився коментувати, за яким паспортом – українським чи російським – Полонський в'їхав до Польщі, і підкреслив, що ця справа знаходиться в компетенції прикордонників.

Як відомо, Полонський бере участь у щорічній конференції Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ щодо виконання зобов'язань у галузі людського виміру, яка цими днями проходить у Варшаві.

Радіо зазначає, що прес-служба польської Прикордонної служби поки що не повідомила журналістам жодноїконкретної інформації. Старший хорунжий Агнешка Голіас припустила, що віце-прем'єр окупаційного уряду Криму міг перетнути наземний кордон Польщі з іншою країною Шенгенської угоди, і таким чином взагалі не продемонструвавши свої документи польським прикордонникам.

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Як повідомляв УНІАН, офіційний коментар з приводу приїзду Полонського до Варшави вже дало Посольство України в Республіці Польща. Українські дипломати вважають, що «спроби Росії в завуальованій формі проштовхувати на такі форуми представників окупаційної влади Криму з метою легітимізувати їх присутність на міжнародній арені є провокацією, а також зловживанням нормами і принципами ОБСЄ».