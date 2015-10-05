В АП розповіли, за яких умов санкції проти РФ можуть бути посилені

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

Заступник АП зазначив, що спостерігачі ОБСЄ повинні мати вільний і безпечний доступ до усієї території Донбасу.

"Для нас було принципово важливо, щоб у Парижі ми домовилися про повний доступ ОБСЄ до всіх ділянок так званої окупованої частини Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - наголосив Єлісєєв.

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Заступник АП пояснив, що це важливо, тому що у бойовиків розуміння - що інструктори ОБСЄ мають доступ лише до так званої буферної зони.

"Але до зони, де, за нашими даними, і ми у цьому точно переконані, перебувають схованки або сховані російська зброя, танки і артилерія, доступ не надавався. Отже, для нас принципово важливо, що тепер доступ має бути наданий і до всієї території. І в разі, якщо доступ не буде наданий, це буде підставою для скликання надзвичайного засідання відповідного органу, це Тристоронньої контактної групи для врегулювання цього питання. Якщо питання це не врегульовується, буде відповідна сторона нести відповідальність. Яку відповідальність - серед них це і в контексті посилення санкцій проти тієї країни, яка за це відповідальна", - заявив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН раніше, "нормандська четвірка" в Парижі домовилася, що місія ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всіх окупованих територій, включаючи українсько-російський кордон.