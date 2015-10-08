МЗС Росії пропонує збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Після підписання доповнення до комплексу заходів про відведення сторонами від лінії зіткнення танків, мінометів калібром менше 120 мм і артилерії менше 100 мм на спостерігачів ОБСЄ покладається завдання з верифікації цього процесу. Ми виступаємо за збільшення кількості спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – УНІАН) до дозволеної її мандатом кількості - 1 тис. спостерігачів», - сказала Захарова.

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Вона зазначила, що зараз в Україні працює менш як 600 спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко, інформуючи про підсумки зустрічі в «нормандському форматі», зазначив, що «ми домовилися кардинально змінити функцію ОБСЄ».

За його словами, ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всіх окупованих територій, включаючи українсько-російський кордон. «Чітко зафіксовано наші домовленості - ніхто не може перешкоджати інспекторам ОБСЄ», - повідомив президент.

Також прийнято рішення про збільшення кількості місії ОБСЄ і розширення її мандата, сказав Порошенко.