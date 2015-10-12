Клімкін прибув до Нью-Йорка, де відбудуться вибори непостійних членів Радбезу ООН

Про це в Twitter повідомив голова постійного представництва України при ООН Юрій Сергєєв.

«Розпочався робочий візит міністра Павла Клімкіна в Нью-Йорк, головна мета якого - вибори непостійних членів РБ ООН, які відбудуться 15 жовтня», - написав посол.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що вибори непостійних членів Ради безпеки ООН відбудуться 15 жовтня, обрання України є ключовою метою.

«Голосування відбудеться 15 жовтня в Нью-Йорку, і існує специфіка голосування, оскільки воно буде проходити в таємному режимі. Тому для нас принципово важливо отримати не усні запевнення, але і письмові підтвердження підтримки кандидатури України до складу непостійних членів Ради безпеки», - заявив Єлісєєв.

Також він сказав, що в разі обрання Україна буде непостійним членом Ради безпеки ООН протягом 2016-2017 рр.