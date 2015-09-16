Чуркін пророкує Україні потрапляння до Ради Безпеки ООН
19:12, 16 вересня 2015Політика
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Україна з січня наступного року буде представлена у Раді Безпеки ООН, заявив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
За його словами, Україна висувається в непостійні члени Ради Безпеки від східної групи. Так як інших кандидатів на це місце немає, обрання відбудеться автоматично.
Верховна Рада України в середу ухвалила заяву, в якій просить ООН підтримати свою кандидатуру під час голосування за статус непостійного члена Ради безпеки. Вибори в Радбез ООН намічені на 15 жовтня.
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Україна тричі потрапляла до Радбезу ООН в якості непостійного члена. В останній раз це було в 2000-2001 р.
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