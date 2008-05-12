Довгий каже, що Черновецький на Києві не зупиниться
Секретар Київради не бачить проблем
Команда чинного мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не обмежує свою перспективу Києвом.
Про це заявив член Блоку Леоніда Черновецького, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в інтерв’ю журналу «Профиль», повідомили УНІАН у прес-службі Київради.
«Я не бачу проблеми в тому, що Блок Черновецького поки вважають політичною силою міського рівня. Навпаки, це скоріше говорить про перспективи, які відкриваються перед нами, враховуючи молодість і амбітність нашої команди», - зазначив, зокрема, О.ДОВГИЙ.
Наразі, за його словами, «краще бути сильною командою міського рівня, ніж політичними імпотентами всеукраїнського масштабу».
Між тим О.ДОВГИЙ висловив переконання, що команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обов`язково буде представлена свого часу у Верховній Раді, “чого не можна сьогодні сказати про багато давно розкручених політичних брендів”. «Хочу ще раз підкреслити, що наша команда не обмежує свою перспективу Києвом. Але сьогодні у нас багато завдань і зобов`язань в столиці, які потрібно реалізувати, довести до логічного завершення, щоб показати свої здібності. На мою думку, головним є те, що ми знаємо, до чого прагнемо і вміємо спільно працювати на результат», - наголосив секретар Київради.
Також член Блоку Леоніда Черновецького висловив переконання в тому, що за будь-яких обставин команда чинного міського голови матиме могутню фракцію у Київраді нового скликання, причому не тільки кількісно, але й якісно. Водночас він виключає можливість того, що Блок Черновецького опиниться в опозиції у міській раді. «Я б не говорив про опозицію. Міськрада – не політичний орган, тому ми, на відміну від наших «політичних» опонентів, ніколи не будемо в опозиції до киян. Ми вже досить добре знаємо міські проблеми, тому завжди будемо на стороні киян, захищаючи їх інтереси, як в кожному під`їзді, так і сесійному залі та комісіях міськради», - підкреслив О.ДОВГИЙ.