Довгий каже, що Черновецький на Києві не зупиниться

Команда чинного мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не обмежує свою перспективу Києвом.

Про це заявив член Блоку Леоніда Черновецького, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в інтерв’ю журналу «Профиль», повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

«Я не бачу проблеми в тому, що Блок Черновецького поки вважають політичною силою міського рівня. Навпаки, це скоріше говорить про перспективи, які відкриваються перед нами, враховуючи молодість і амбітність нашої команди», - зазначив, зокрема, О.ДОВГИЙ.

Наразі, за його словами, «краще бути сильною командою міського рівня, ніж політичними імпотентами всеукраїнського масштабу».

Між тим О.ДОВГИЙ висловив переконання, що команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обов`язково буде представлена свого часу у Верховній Раді, “чого не можна сьогодні сказати про багато давно розкручених політичних брендів”. «Хочу ще раз підкреслити, що наша команда не обмежує свою перспективу Києвом. Але сьогодні у нас багато завдань і зобов`язань в столиці, які потрібно реалізувати, довести до логічного завершення, щоб показати свої здібності. На мою думку, головним є те, що ми знаємо, до чого прагнемо і вміємо спільно працювати на результат», - наголосив секретар Київради.

Також член Блоку Леоніда Черновецького висловив переконання в тому, що за будь-яких обставин команда чинного міського голови матиме могутню фракцію у Київраді нового скликання, причому не тільки кількісно, але й якісно. Водночас він виключає можливість того, що Блок Черновецького опиниться в опозиції у міській раді. «Я б не говорив про опозицію. Міськрада – не політичний орган, тому ми, на відміну від наших «політичних» опонентів, ніколи не будемо в опозиції до киян. Ми вже досить добре знаємо міські проблеми, тому завжди будемо на стороні киян, захищаючи їх інтереси, як в кожному під`їзді, так і сесійному залі та комісіях міськради», - підкреслив О.ДОВГИЙ.