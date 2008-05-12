Один з кандидатів у мери Києва зійшов з дистанції

Київська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації Сергія ЧЕРНЯВСЬКОГО як кандидата на посаду Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у тервиборчкомі, рішення було прийнято 11 травня на засіданні на підставі заяви С.ЧЕРНЯВСЬКОГО про відмову від участі у виборах за власним бажанням.

Київська ТВК своїм рішенням також внісла зміни у відповідні попередні свої постанови щодо участі С.ЧЕРНЯВСЬКОГО у виборах мера столиці, а також виключила його прізвище з виборчого бюлетеня.

Таким чином, на сьогодні у мери Києва балотуються 76 кандидатів.

Позачергові вибори мера столиці та депутатів Київради призначені на 25 травня.