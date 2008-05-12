Один з кандидатів у мери Києва зійшов з дистанції
18:10, 12 травня 2008Політика
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На сьогодні залишилося тільки 76 претендентів
Київська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації Сергія ЧЕРНЯВСЬКОГО як кандидата на посаду Київського міського голови.
Як повідомили УНІАН у тервиборчкомі, рішення було прийнято 11 травня на засіданні на підставі заяви С.ЧЕРНЯВСЬКОГО про відмову від участі у виборах за власним бажанням.
Київська ТВК своїм рішенням також внісла зміни у відповідні попередні свої постанови щодо участі С.ЧЕРНЯВСЬКОГО у виборах мера столиці, а також виключила його прізвище з виборчого бюлетеня.
Таким чином, на сьогодні у мери Києва балотуються 76 кандидатів.
Позачергові вибори мера столиці та депутатів Київради призначені на 25 травня.
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