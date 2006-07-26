В Україні збудовано експериментальний житловий хмарочос

У Києві завершено будівництво висотного 34-поверхового експериментального житлового будинку за адресою проспект Григоренка, 7-А.

Про це УНІАН повідомили в Українському зональному науково-дослідному і проектному інституті з цивільного будівництва (ВАТ „КиївЗНДІЕП”).

Як зазначено у повідомлені, науково-технічний звіт про завершення будівництва було розглянуто на засіданні науково-технічної ради КиївЗНДІЕП за участю провідних фахівців Міністерства будівництва України, ХК «Київміськбуд» та ряду галузевих науково-дослідних інститутів.

Будівництво цього будинку та трьох інших на лівому березі Києва було розпочато за ініціативою Холдингової компанії «Київміськбуд».

Враховуючи відсутність відповідних нормативних документів щодо будівництва житлових будинків вище 25 поверхів, такі багатоповерхові об’єкти дозволяється будувати тільки у якості експерименту.

Експериментальні висотки будують за спеціально розробленою «Комплексною програмою проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні високоповерхових (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків», яка схвалена Мінбудом України та Київською міською державною адміністрацією. У звіті зазначається, що прийняті технічні рішення забезпечують міцність та стійкість будинку. Дослідження, передбачені програмою, виконані в повному обсязі. Таким чином, перший етап цієї програми успішно завершено.

Замовником розробки зазначеної програми та власне будівництва експериментальних висоток виступив ХК «Київміськбуд».

Разом з тим, фахівці вважають за необхідне продовжити дослідження та спостереження за станом експериментального будинку на стадії його експлуатації. Спостереження будуть виконуватися згідно з «Комплексною програмою». Особливу увагу буде приділено моніторингу технічного стану, пожежної безпеки та функціональних і санітарно-гігієнічних якостей будівлі, забезпечення комфортних умов проживання та ефективну роботу інженерних систем.

Також фахівці визнали за доцільне провести натурні випробування теплофізичних показників стін у зимовий період і визначити можливий вплив висотних споруд на прилеглу територію та оточуючу забудову.

ВАТ „Київ ЗНДІЕП” є базовим закладом у державі щодо розробки нормативних документів з питань спорудження житла та громадських будівель.