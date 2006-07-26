Ющенко перевірив Луценка і Дріжчаного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустрічі з головою Служби безпеки України Ігорем ДРІЖЧАНИМ та міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, метою яких було перевірити, чи є належним контроль над суспільно-політичною ситуацією в країні.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, під час розмови з І.ДРІЖЧАНИМ йшлося про посилення роботи над захистом національної державності. Президент наголосив, що СБУ спільно з іншими правоохоронними органами повинна вживати усіх заходів у рамках законодавства для підтримки правопорядку і запобігання спробам порушення конституційних норм та засад.

Керівник відомства поінформував главу держави про реалізацію його доручення щодо системного реформування СБУ в рамках загальної реформи правоохоронних органів. Нині вже скорочено дві посади заступника голови Служби безпеки та низку керівних посад у регіональних управліннях. Це дає можливість привести штатну чисельність Служби до сучасних вимог, відзначив голова СБУ.

Ю.ЛУЦЕНКО поінформував главу держави про забезпечення належного і спокійного режиму проведення мітингів та інших форм волевиявлення громадян. Президент ретельно перевірив системну координацію правоохоронних органів, у тому числі МВС та усіх його підрозділів, спрямовану на забезпечення правопорядку.