Вандали розписали українське консульство у Караганді образливими написами (фото)
13:36, 22 жовтня 2015Політика
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У центрі Караганди на будівлі почесного консульства України невідомі написали образливі написи.
tengrinews.kz/kazakhstan_news
Про це повідомляє «КазІнформ».
Зазначається, що інцидент стався в ніч на четвер, 22 жовтня.
«Факт хуліганства зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться розслідування, встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину», - повідомили в прес-службі ДВД області.
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За даними порталу Tengrinews, співробітники консульства зафарбували наслідки нападу вандалів.
tengrinews.kz/kazakhstan_news
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