Вандали розписали українське консульство у Караганді образливими написами (фото)

У центрі Караганди на будівлі почесного консульства України невідомі написали образливі написи.

Про це повідомляє «КазІнформ». Зазначається, що інцидент стався в ніч на четвер, 22 жовтня. «Факт хуліганства зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться розслідування, встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину», - повідомили в прес-службі ДВД області. Читайте такожНевідомі напали на квартиру чоловіка Вікторії Сюмар: розписали стіни та розтрощили техніку За даними порталу Tengrinews, співробітники консульства зафарбували наслідки нападу вандалів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter