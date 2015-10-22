Вандали розписали українське консульство у Караганді образливими написами (фото)

13:36, 22 жовтня 2015
Політика
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У центрі Караганди на будівлі почесного консульства України невідомі написали образливі написи.

tengrinews.kz/kazakhstan_news

Про це повідомляє «КазІнформ».

Зазначається, що інцидент стався в ніч на четвер, 22 жовтня.

«Факт хуліганства зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться розслідування, встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину», - повідомили в прес-службі ДВД області.

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За даними порталу Tengrinews, співробітники консульства зафарбували наслідки нападу вандалів.

tengrinews.kz/kazakhstan_news

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