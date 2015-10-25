Порошенко закликав Раду і ЦВК відреагувати на ситуацію в Маріуполі, щоби провести там вибори до кінця року

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час голосування на одній з виборчих дільниць.

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"Я чекаю політичну оцінку політичних сил (щодо виборів у Маріуполі), і звертаюся до Верховної Ради і ЦВК - негайно відреагувати на це. ВР (має) на найближчому засіданні прийняти зміни до законодавства, які дозволять найближчим часом вибори в Маріуполі все-таки провести. Наголошую на тому, що вони необхідні, я впевнений у тому, що вони мають бути проведені в цьому році", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент заявив, що вважає ситуацію з ускладненнями з проведенням виборів у Маріуполі категорично неприйнятною і доручив правоохоронним органам ретельно розслідувати причини виникнення цієї ситуації.

Нагадаємо, виборчі дільниці у Красноармійську та Маріуполі не відкрились.