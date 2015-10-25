Другого туру на виборах мера Харкова не буде: Кернес набирає 59,3% голосів згідно з екзит-полом КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Харківського відділення Комітету виборців України Михайло Камчатний.

За його словами, на першому місці – кандидат від партії "Відродження", чинний мер Геннадій Кернес, який набрав 59,3%, на другому місці кандидат від партії "Самопоміч" Тарас Сітенко – 16,4%, на третьому самовисуванець Юрій Сапронов – 6,3%, на четвертому – кандидат від "Волонтерської партії" Ігор Балута – 5,3%, на п’ятому – кандидат від БПП Олександр Давтян – 4,5%.

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За партію "Відродження" на виборах до Харківської міськради проголосували 51,3%, за Об’єднання "Самопоміч" – 16,4%, за "Солідарність" – 6,9%, "Наш край" – 4,5%, ВО "Батьківщина" – 3,4%.

Камчатний наголосив, що езит-пол тривав з 8.00 до 18.00 на 75 дільницях і стосувався виборів мера міста та виборів до Харківської міської ради. Респонденти обиралися випадково в певні проміжки часу. Всього були опитані 3828 респондентів.