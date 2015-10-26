"Відродження" проходить в Дніпропетровську облраду - кандидат у депутати

11:05, 26 жовтня 2015
Політика
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Кандидат у депутати Дніпропетровської облради від партії «Відродження» по округу №69 Кирило Захаров заявив, що партія «Відродження» долає 5%-ний бар’єр і проходить до Дніпропетровської обласної ради.

REUTERS

Про це він заявив на прес-конференції в ІА «МОСТ-ДНІПРО»

«Дані екзит-полів і наші попередні соціологічні дослідження показали, що ми однозначно отримаємо досить хорошу фракцію в Дніпропетровській обласній раді і впевнено подолаємо 5%-ний бар’єр», – зазначив він.

Захаров додав, що на результати партії «Відродження» в Дніпропетровську суттєво вплинула реєстрація «клона» партії, метою якого було виключно відібрати голоси у політичної сили.

«Клон партії «Відродження» в місті Дніпропетровську набирає від 0,5% до 1%», – заявив кандидат у депутати.

Захаров також надав інформацію щодо різних порушень виборчого законодавства по області. Втім, на його думку, ці порушення не мали системного характеру та істотного впливу на результати виборів не надали.

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