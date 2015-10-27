У КВУ заявляють, що не помітили серйозних порушень під час підрахунку голосів

У Комітеті виборців України вважають, що немає підстав говорити про серйозні порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів на місцевих виборах.

Про це генеральний директор КВУ Олексій Кошель заявив на прес-конференції в УНІАН.

“Ми не бачимо підстав говорити про серйозні системні порушення в ході підрахунку голосів, незважаючи на те, що залишаються окремі проблемні регіони”, - сказав Кошель.

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Водночас він зазначив, що певні проблеми виникли в містах, де розрив між кандидатами на посаду мера дуже малий, зокрема в Умані Черкаської області та Сваляві на Закарпатті. В останньому місті різниця між кандидатами становить всього 8 голосів.

У КВУ прогнозують, що у таких містах юридичні служби кандидатів вже готуються до вирішення виборчих спорів у судах.

Окрім того, Кошель зазначив, що виборчий процес продемонстрував два позитивні моменти: відсутність вертикалі адмінресурсу та системного підкупу виборців.

Говорячи про міста, в яких проводитимуться другі тури виборів мерів, Кошель зауважив, що Центрвиборчком повинен упорядкувати ситуацію з бюлетенями. Зокрема, на його думку, ЦВК має надрукувати захищені належним чином бюлетені на одному поліграфкомбінаті і передати їх на місця.

Також, на його думку, необхідно запровадити сучасну систему опломбування скриньок для голосування з метою запобігання маніпуляцій та фальсифікацій за допомогою фальшивих бюлетенів.