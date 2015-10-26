У Дніпропетровську "Опоблок" і БПП затягують підрахунок голосів для фальсифікації результатів виборів - нардеп

Представники комісій роблять все, щоб задіяти технологію фальсифікації і не визнати переможну перевагу лідера політичної партії "УКРОП" Бориса Філатова на мерських виборах.

Про це повідомив народний депутат України Андрій Денисенко, який стежить за ходом підрахунку голосів у міській ТВК.

В будівлі облради, куди всупереч багаторічній традиції і здоровому глузду була перенесена міська ТВК, величезна черга. Це представники районних комісій намагаються передати протоколи.

Читайте такожДо другого туру на виборах мера Дніпропетровська виходять Вілкул та Філатов – паралельний підрахунок

В нелюдських умовах, без можливості присісти і відпочити люди простоюють годинами. Це технологія маніпуляції і навмисного затягування часу, впевнений народний депутат України Андрій Денисенко.

«У міській ТВК створено більшість технічних представників «Опоблоку» і Блоку Петра Порошенка, а також сателітних партійних організацій. Ця більшість сьогодні робить все, щоб уповільнити оприлюднення результатів голосування, підбиття підсумків і оголошення перемоги кандидата від «Українського об'єднання патріотів» Бориса Філатова у першому турі виборів мера», - заявив він.

Читайте такожКоманда Філатова готова до діалогу з іншими демократичними політичними силами

Нардеп також додав, що більшість «Опоблоку», БПП та технічних до них партійних організацій уповільнюють подачу протоколів та підрахунку голосів.

«Вони роблять все, щоб задіяти технологію фальсифікації - корекції результатів голосування через уточнення протоколів. Наша команда, як і інші представники патріотичних сил Дніпропетровська, мають достатньо сил і підтримки дніпрян, щоб зупинити спотворення волевиявлення», - сказав Денисенко.