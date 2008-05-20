Яценюк написав книжку і присвятив її колишній співробітниці

Голова Верховної Ради України, колишній в.о. керівника Національного банку Арсеній ЯЦЕНЮК презентував сьогодні свою книгу «Банківська таємниця часів Помаранчевої революції».

Як передає кореспондент УНІАН, книга присвячена співробітниці А.ЯЦЕНЮКА під час його роботи у Нацбанку Наталії ГРЕБЕНИК.

Книга складається з п’яти глав.

Як зазначив під час презентації А.ЯЦЕНЮК, вихід даного видання у світ планувався ще два роки тому, однак презентується лише сьогодні.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що книга складається з двох блоків, один з яких присвячений класичній макроекономічній темі, а другий – людям, які доклали зусиль для подолання фінансової кризи під час Помаранчевої революції.

«Це не монографія і не мемуари. Мемуари ще рано писати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, видання чітко відображає той період, коли 11 тисяч працівників НБУ, «не ділячись на кольори», змогли розділити політику та реальну економіку. «Ми робили усе, щоб країна не потрапила до фінансової кризи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

В анотації до книги зазначається, що автор зосередився на аналізі економічних подій в Україні у період наймасштабнішої політичної нестабільності. Наголошується, що унікальність ситуації 2004 року полягає у тому, що вітчизняна банківська система не лише вистояла у надважких умовах, а й прискорила темпи одразу ж післяПомаранчевої революції.

Наклад книги - тисяча екземплярів українською мовою, тисяча російською і стільки ж - англійською.

У презентації, яка відбувалася в готелі «Рів’єра», взяли участь представники Нацбанку, відомі українські політики, економісти, фінансисти.