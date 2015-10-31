Частина санкцій проти Росії буде діяти, поки окупований Крим залишається у складі РФ - Теффт
01:48, 31 жовтня 2015Світ
898 0
Вашингтон готовий зняти частину санкцій з РФ у разі виконання Мінських угод, але частина обмежень буде діяти, поки окупований Крим залишатиметься у складі Росії.
США готові зняти частину санкцій з РФ у разі виконання Мінських угод / politrussia.com
Про це заявив посол США в Москві Джон Теффт, передають РИА Новости.
"Ми неодноразово говорили, що, коли Мінські угоди будуть повністю реалізовані, частина санкцій буде знята. Санкції, пов'язані з Кримом, продовжать діяти до тих пір, поки його окупація триватиме", — сказав він.
Читайте такожМедведєв повідомив про рішення РФ ввести економічні санкції проти України
Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть діяти, поки Мінські угоди не будуть виконані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter