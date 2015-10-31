Частина санкцій проти Росії буде діяти, поки окупований Крим залишається у складі РФ - Теффт

Про це заявив посол США в Москві Джон Теффт, передають РИА Новости.

"Ми неодноразово говорили, що, коли Мінські угоди будуть повністю реалізовані, частина санкцій буде знята. Санкції, пов'язані з Кримом, продовжать діяти до тих пір, поки його окупація триватиме", — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть діяти, поки Мінські угоди не будуть виконані.