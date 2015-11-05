Путін розповів, яку роль зіграла окупація Криму для "русского мира"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що анексія українського Криму стала важливим фактором консолідації всього "русского мира».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на засіданні п'ятого Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, що проживають за кордоном.
«Ми відчували вашу солідарність у період возз'єднання Криму і Севастополя з Росією. Це історична подія. І, звичайно, рішуча підтримка наших співвітчизників, які твердо висловили свою волю бути з Росією, підтримати Росію, допомагала згуртувати все російське суспільство і, звичайно, стала важливим чинником консолідації російського зарубіжжя і всього руського світу», - сказав Путін.
Крім того, він заявив, що дедалі значущішу роль у розширенні гуманітарних зв'язків співвітчизників з Росією відіграє Російська православна церква та інші традиційні конфесії.
«Російське зарубіжжя завжди об'єднувало людей різних національностей і віросповідань. І дуже важливо, що сьогодні ви разом вирішувати спільні завдання, завдання, що стоять перед нашою країною», - вважає Путін.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначенню.
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