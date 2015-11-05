Путін розповів, яку роль зіграла окупація Криму для "русского мира"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на засіданні п'ятого Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, що проживають за кордоном.

«Ми відчували вашу солідарність у період возз'єднання Криму і Севастополя з Росією. Це історична подія. І, звичайно, рішуча підтримка наших співвітчизників, які твердо висловили свою волю бути з Росією, підтримати Росію, допомагала згуртувати все російське суспільство і, звичайно, стала важливим чинником консолідації російського зарубіжжя і всього руського світу», - сказав Путін.

Крім того, він заявив, що дедалі значущішу роль у розширенні гуманітарних зв'язків співвітчизників з Росією відіграє Російська православна церква та інші традиційні конфесії.

«Російське зарубіжжя завжди об'єднувало людей різних національностей і віросповідань. І дуже важливо, що сьогодні ви разом вирішувати спільні завдання, завдання, що стоять перед нашою країною», - вважає Путін.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти РФ.