Україна нагадала про Косово сербським політикам, які відвідали окупований Крим

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на главу Демократичної партії Сербії Санду Рашковіч-Івіч.

Зокрема, посольство закликало дотримуватися офіційної позиції Сербії, яка не визнала окупацію Криму РФ. У заяві дипломатів також йшлося про Косово.

"Ми вимагаємо від вас поважати допомогу з боку українського народу, яку він надає у боротьбі Сербії щодо невизнання незалежності Косово, за збереження миру у вашому краю", - сказано в ноті протесту посла України.

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"Ще рік тому ми сказали: "Косово - це Сербія, а Крим - це Росія". Серби хрестилися в Косово, а росіяни хрестилися в Криму, а там де люди хрестилися - це їх батьківщина, і її неможливо відібрати", - сказала Рашковіч-Івіч, нагадавши, що Росія окупувала півострів "на підставі референдуму".

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Вона також додала, що не розуміє, чому їм вручили ноту протесту.

Крім представників Демократичної партії Сербії, нота протесту також була вручена сербського руху "Двері".

Як повідомляв УНІАН, 24-25 липня кілька депутатів парламенту Франції відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що поїздка окремих депутатів французького парламенту до окупованого Криму є порушенням міжнародного права.

МЗС України звернулося до компетентних органів України щодо необхідності заборони в'їзду в нашу країну французьким депутатам, які відвідали анексований Росією Крим. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом візиту делегації французьких депутатів.