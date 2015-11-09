Могеріні: антикорупційна реформа є ключовою для довіри до України з боку міжнародних партнерів

На цьому наголосила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні під час спільної зустрічі з президентом Петром Порошенко з журналістам.

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Федеріка Могеріні зазначила, що на зустрічі з главою української держави було обговорено процес впровадження реформ, у тому числі розглянуто практичні кроки, які необхідно зробити.

"Ми, перш за все, наголосили на проведенні антикорупційної реформи, яка є ключовою для забезпечення довіри до України з боку її партнерів", - наголосила Федеріка Могеріні.

У зв'язку з цим вона зазначила, що антикорупційна реформа буде "ключовим моментом для реалізації торговельної частини Угоди про асоціацію (між Україною та ЄС), а також важливим елементом для візової лібералізації".

Вона нагадала, що вже скоро в Україні має розпочати роботу Національне антикорупційне бюро. За її словами, українська влада повинна забезпечити, щоб до роботи антикорупційного бюро була довіра, і воно працювало прозоро.