У Могеріні заявили, що Угода про асоціацію з Україною вже тимчасово виконується

Про це заявив сьогодні у Брюсселі речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, коментуючи ситуацію з ініціативою окремої групи провести у Нідерландах референдум щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

«Вам відомо, що у цей час релевантні частини Угоди про асоціацію вже застосовуються. У той же час торговельна частина Угоди набуде чинності з 1 січня 2016 року. Але ми зараз говоримо про тимчасове застосування. Для того щоб Угода набула чинності, всі держави-члени повинні її ратифікувати, а Європейський парламент повинен дати згоду, що вже було зроблено», - сказала вона.

За словами Косьянчич, для завершення процедури «нам потрібно, щоб всі держави-члени ратифікували (Угоду)».

«На цей час процес ратифікації близький до завершення – 22 держави-члени повідомили Генеральний секретаріат Ради про ратифікацію, в інших державах-членах процедура продовжується», - додала речник.

Вона ще раз наголосила, що необхідно розділяти тимчасове застосування та набуття документом чинності.

«Тимчасове застосування вже триває. Це дві різні речі. Угода формально набуде чинності тільки тоді, коли вона буде ратифікована», - наголосила Косьянчич.

При цьому вона також нагадала, що тимчасове виконання частини Угоди про створення зони вільної торгівлі було відкладено до 1 січня 2016 року.

«Але ми говоримо про тимчасове застосування», - додала речник.

Разом з тим Косьянчич відмовилась припускати, чи становить загрозу для можливе проведення в Нідерландах референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як відомо, Нідерланди вже ратифікували Угоду.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року.

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Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

У Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

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Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, почне працювати з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення запровадження положень Угоди до 31 грудня 2015 року.