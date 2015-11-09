"Укропівців" у Дніпропетровську залякують через sms (фото)

Протягом години чоловік отримав повідомлення такого змісту (стилістику оригіналу збережено): «Ты ответишь за все. Уходи с УКРОПА», «Не работай на УКРОП», «Ваши системы взломаны. Активация», «Скачивание данных произойдет 1-2 час», «Данные будут скачаны», «Ваш телефон отвязан от системы», «Ваш фейсбук взломан», «Активация номера в течении часа», «Соучастие в ОПГ у ВАС», «До 15 лет», «Ждем Вас». Такі самі повідомлення отримали й працівники виборчого штабу кандидата на посаду міського голови Дніпропетровська Бориса Філатова, який вийшов у другий тур виборів мера, а також активісти партії у різних районах міста.

Кожному sms-повідомленню передувало попередження про те, що МТС не несе відповідальності за його зміст. Це свідчить про те, що розсилка здійснювалася через мережу Інтернет у ручному режимі, зазначили в штабі. До того ж, у повідомленнях чимало граматичних помилок. Також онлайн-злочинці намагалися зламати персональну сторінку в Facebook та мобільний додаток Viber одного з працівників штабу УКРОПу. У партії впевнені, що це – цілеспрямована кібератака, пов’язана з другим туром виборів мера у Дніпропетровську.

Як зазначає голова міського штабу «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олександр Санжара, партія та потерпілі звертатимуться до правоохоронних органів, оскільки такі дії зловмисників пов’язані з використанням персональних даних осіб, що підпадає під дію Кримінального кодексу України. Разом з тим, він зауважив, що українські мобільні оператори зазвичай дотримуються конфіденційності інформації, тож малоймовірно, що вони причетні до цих повідомлень.

Крім того, за інформацією виборчого штабу Бориса Філатова, телефонні хулігани намагаються дискредитувати УКРОП в очах виборців.

«Дзвонять виборцям, говорять про нібито об'єднання УКРОПу з партією «Відродження». Розповідають про якісь подарунки від останньої і вимагають в обмін на ці вже нібито вручені подарунки проголосувати тепер і за Філатова. Це явна провокація», – розповіли в штабі.

Значна частина дзвінків, за словами представників штабу, надходить із номера 095-755-53-13, який і раніше використовувався в дискредитаційній кампанії проти кандидата від демократичного табору. «Ми намагалися додзвонитися на цей номер, але щойно панночка на тому кінці дізнається, хто ми, відразу кидає слухавку. Усі дані ми вже передали правоохоронним органам. Сподіваємося, вони розберуться в ситуації і припинять цей телефонний тероризм стосовно дніпропетровців», – зазначили в штабі Філатова.