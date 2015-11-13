Порошенко закликав українців бути готовими до торговельних воєн з Росією

Президент України Петро Порошенко закликав українців бути готовими до торгівельних воєн, які може розв'язати Росія щодо українського імпорту з 1 січня 2016 року – часу набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Як повідомили у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час зустрічі з комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом.

«Глава держави відзначив, що зона вільної торгівлі з ЄС, яка запрацює з 1 січня 2016 року, виведе на новий рівень торговельно-економічні відносини між Україною і країнами Євросоюзу та сприятиме подальшому розвитку української економіки», - відзначили у прес-службі.

Разом з тим, глава держави висловив стурбованість намірами Росії ввести з 1 січня 2016 ембарго на імпорт української сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, а також митні тарифи на продукцію з України. «Ми мусимо бути готові до економічних наслідків, адже Росія вдається не тільки до окупації суверенної незалежної держави Україна, а й до торговельної війни проти нас», - цитує прес-служба Порошенка.

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За інформацією прес-служби, сторони також обговорили поточний стан справ в економіці України та перспективи введення безвізового режиму з ЄС. Крім того, президент звернувся до єврокомісара з проханням підтримати український експорт.

У свою чергу, Мальмстрьом відзначила значні реформи, яких досягла Україна за останні місяці, а також надзвичайні зусилля президента з підтримання єдності коаліції при голосуванні за закони, необхідні для введення безвізового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Брюсселі відбудуться тристоронні консультації за участю міністрів від України, Європейського Союзу і РФ щодо застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Від України в цих консультаціях візьме участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, від РФ - міністр економіки Олексій Улюкаєв, від Єврокомісії єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.