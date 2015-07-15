Україна і ЄС висловили відданість створенню зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року

Як йдеться у повідомленні місії України при Євросоюзі, засідання відбувалося 13-14 липня.

Сторони окрему увагу приділили проведенню структурних економічних реформ в Україні, спрямованих на покращення інвестиційного та ділового клімату, стабілізації економічно-соціальної ситуації в Україні, підвищення добробуту громадян.

"Сторони підтвердили відданість початку тимчасового застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1-го січня 2016 року, що має вивести на новий рівень торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС", - сказано у повідомленні.

Також сказано, що проведення засідання Комітету асоціації дозволило обговорити взаємодію у понад двох десятках напрямків співробітництва між Україною та ЄС, починаючи від співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища та освіти і закінчуючи діалогом в енергетичному та транспортному секторах.

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Водночас, зазначається, що участь у засіданні заступників міністрів з питань європейської інтеграції практично усіх українських міністерств дозволила встановити прямі робочі контакти з партнерами з інституцій ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі 7-8 липня відбулись чергові технічні тристоронні консультації між ЄС, Україною і Росією щодо імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Метою переговорів є пошук шляхів «розвінчання побоювань, які має Росія у зв'язку з введенням Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (яка буде тимчасово застосовуватися з січня 2016 року)».