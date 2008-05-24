НАНУ готує збірник наукових праць про Українську революцію 1917-1921 років

Кабінет міністрів України розпорядженням № 729-р від 21 травня 2008 року утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Оргкомітет очолив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Уряд також затвердив план заходів з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників.

Уряд доручив Львівській облдержадміністрації провести урочистості з нагоди 90-ї річниці створення Західно-Української Народної Республіки у листопаді 2008 року, а Київській міськдержадміністрації – у січні 2009 року урочистості з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Планується, що у жовтні-листопаді 2008 року за участі Національної академії наук,

Держкомархіву та Українського інституту національної пам’яті будуть видані збірник документів і матеріалів “Рада Міністрів Української Держави: протоколи засідань, закони, постанови”, а також збірник наукових праць “Проблеми історії Української революції 1917-1921 років”.