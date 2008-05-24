У Тимошенко думають, що ситуація з олією має стати уроком

Ситуація з імпортованою до країн Європейського Союзу забрудненою соняшниковою олією є повчальною для українських експортерів і своєрідним сигналом для того, аби приділити більше уваги порядку сертифікації експортної продукції.

Про це кореспондентові УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, коментуючи інформацію про введення Єврокомісією умов імпорту української олії.

Він відзначив, що, враховуючи початок активнішого просування українських товарів на європейський ринок після вступу до Світової організації торгівлі, подібні ситуації можуть виникати і з іншою продукцією.

«Це сигнал для всіх, хто має стосунок до сертифікації якості. Сигнал того, що ця сертифікація має відповідати європейським нормам і порядкам», - відзначив Г.НЕМИРЯ.

Він повідомив, що в результаті переговорів України з ЄС минулого тижня були узгоджені заходи, що їх Україна повинна вжити для того, щоб Європа одержала гарантії надходження на територію країн ЄС рослинної олії, яка відповідає нормам і стандартам членів Євросоюзу.

Зокрема, Г.НЕМИРЯ відзначив, що розроблено цілий ряд технічних заходів, який узгоджений відповідним директоратом Європейської комісії. Вони стосуються порядку відбору вибіркових проб і складення сертифікатів на продукцію.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що в середу, 21 травня, про заходи з недопущення надходження рослинної олії, якість якої викликає питання, було повідомлено Європейській комісії, і Україна одержала від неї задовільну відповідь.

Сторони також домовились про подальші кроки з гарантування надходження якісної продукції з України до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, забруднена соняшникова олія походженням з України була виявлена на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену соняшникову олію українського походження, а також продукти, що містять більш як 10% забрудненої української олії.

Загалом забруднена соняшникова олія була виявлена в 13 країнах - членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великій Британії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції і в 9 третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії і Вануату.

23 травня Єврокомісія схвалила умови імпорту української соняшникової олії, згідно з якими вона вимагає сертифікатів про відсутність домішок мінеральних мастил у будь-якій партії української олії, що постачається на експорт до країн Європейського Союзу.

Єврокомісія планує переглянути вжиті заходи не раніше ніж через рік.