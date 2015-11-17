Порошенко призначив нового посла в Литві

17:01, 17 листопада 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України в Литві Володимира Яценківського.

яценковский яценкивский / studrespublika.com

Про це йдеться в указі №620 від 31 жовтня, опублікованому у вівторок на сайті глави держави.

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Раніше Яценківський був генеральним консулом України в італійському Мілані, а також директором департаменту зв'язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС України.

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